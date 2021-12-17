Ростов побратался с сейшельской Викторией

Ростов-на-Дону побратался с 16-м по счету городом – им стала столица республики Сейшельские острова город Виктория, - сообщил в своем аккаунте в Instagram глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

"Оба города уже сегодня готовы реализовать много совместных проектов. Конечно, развитие туризма, в том числе медицинского, увеличение туристического потока в оба направления стали главной темой встречи. Открытие прямого авиасообщения между Ростовом и Сейшелами поможет справиться с такой задачей", - поведал Логвиненко, передает "Интерфакс".

Также ростовские вузы готовы обучать студентов с Сейшельских островов, а ростовчане пригласили руководство Виктории посетить Ростов, чтобы обменяться опытом по управлению городским хозяйством, - добавил Логвиненко.