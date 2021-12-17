Путин: в 2022 году бюджет России будет профицитным

В следующем году бюджет России будет профицитным, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"В принципе, у нас бюджет, слава богу, в следующем году будет профицитным", - сообщил он, комментируя возможность направить на устранение цифрового неравенства в стране дополнительные средства.

"Дело не в источниках [финансирования] в данном случае. Ну профицитный бюджет, можем направить дополнительные ресурсы на направления, которые считаем для себя наиболее приоритетными. Надо просто отработать механизмы [решения таких вопросов]", - пояснил Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).