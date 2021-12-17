Стало известно условие начала поставок по "Северному потоку-2"

Поставки газа в "Северному потоку-2" начнутся после завершения процесса сертификации, заявила представитель Минэнергетики ФРГ Сузанне Унград.

"Газ может пойти по трубопроводу только тогда, когда процесс сертификации Федеральным сетевым агентством будет закончен. Это четкая юридическая предпосылка", — приводит ее слова РИА Новости.

Унград подчеркнула, что на процесс сертификации политика не оказывает никакого влияния. По ее словам, запуск газопровода относится к вопросам административного регулирования.

Ранее руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн, сказал процесс сертификации "Северного потока-2" завершится не раньше, чем через полгода.