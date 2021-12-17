Володин: важно поддерживать диалог о QR-кодах с гражданами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, для снятия рисков и опасений по теме QR-кодов, важно использовать режим обратной связи.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах необходимо доработать, чтобы в нем учитывались все нюансы и жизненные ситуации.

"В этой связи нам правильно использовать время до второго чтения, чтобы все риски и опасения, которые высказываются, были сняты", - считает Володин.

В своем Telegram-канале она написал, что было бы безответственно предложить снять данный законопроекта с рассмотрения.

"Предлагаю также, в режиме обратной связи, нам совместно сделать все для качественной подготовки законопроекта №17357-8, требующего доработки", - подчеркнул Володин.