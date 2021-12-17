У болельщиков появятся свои паспорта

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении электронного паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные мероприятия.

Официально паспорт болельщика будет называться персонифицированной картой для посещения спортивных соревнований. Документ позволит идентифицировать всех лиц, задействованных в проведении турнира, для обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить его можно будет на сайте Госуслуг.

Стоит отметить, что закон о введении Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.