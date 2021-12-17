Аномальные холода продлятся в Москве до 25 декабря

Аномально холодная погода ожидается в Москве с 20 по 25 декабря, информирует департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"С 00:00 20 декабря до 24:00 25 декабря на территории города ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такое же экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Московской области.