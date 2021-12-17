Набиуллина: инфляция по итогам года ожидается в районе 8%

В Центробанке прогнозируют по итогам 2021 года инфляцию на уровне около 8%, сообщила в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Если ситуация будет складываться благоприятно, вполне возможно, что мы окажемся на верхней границе нашего прогноза - 7,9%. Но если факторы сыграют больше проинфляционные, то инфляция может быть и выше. В целом где-то 8 [процентов] плюс - минус", - пояснила она на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

В ноябре инфляция была на уровне 8,4%, данные за две недели декабря показывают, что инфляция чуть ниже в этом месяце.

"Будем смотреть, что будет происходить по декабрю. Но в целом декабрьскую инфляцию в годовом выражении мы ждем ниже, чем в ноябре. Будем смотреть, потому что здесь много разных волатильных факторов. Считаем, что устойчивое замедление инфляции начнет происходить - в начале [следующего] года", - добавила Набиуллина.

В пятницу ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых.