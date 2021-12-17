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В Дагестане будут пресекать вырубку елок перед Новым годом

В Дагестане будут пресекать вырубку елок перед Новым годом

Лесничествам Дагестана перед Новым годом приказано пресекать вырубку елок для продажи. Местные жители смогут приобрести "новогодние деревья" , завезенные из других регионов страны, сообщает пресс-служба Комитета по лесному хозяйству республики.  

В ведомстве издали приказ об охране хвойных молодняков в предновогодний период. Также организованы профилактические мероприятия по предупреждению незаконной рубки деревьев с привлечением полицейских.

"При патрулировании на сегодняшний день случаев незаконных рубок, других нарушений лесного законодательства не выявлено", – говорится в сообщении.

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