В Дагестане будут пресекать вырубку елок перед Новым годом

Лесничествам Дагестана перед Новым годом приказано пресекать вырубку елок для продажи. Местные жители смогут приобрести "новогодние деревья" , завезенные из других регионов страны, сообщает пресс-служба Комитета по лесному хозяйству республики.

В ведомстве издали приказ об охране хвойных молодняков в предновогодний период. Также организованы профилактические мероприятия по предупреждению незаконной рубки деревьев с привлечением полицейских.

"При патрулировании на сегодняшний день случаев незаконных рубок, других нарушений лесного законодательства не выявлено", – говорится в сообщении.