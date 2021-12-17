ЦБ Узбекистана чуть не выпустил в оборот новые купюры с ошибкой

В Узбекистане на 50–тысячной купюре, которая должна поступить в обращение 22 декабря, перепутали названия исторических объектов.

Центробанк подписан мавзолей аль-Хакима ат-Термизи, изображенный на банкноте как мавзолей Абу Исо ат-Термизи. Ошидку заметили внимательные пользователи соцсетей.

"В результате повторной экспертизы совместно со специалистами выяснилось, что действительно при разработке банкноты была допущена техническая ошибка в изображении и подписи к нему", - сообщили в пресс–службе Центробанка.

В ЦБ Узбекистана заверили, что проблема будет решена до выпуска новой купюры.