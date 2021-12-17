Путин рассказал о реальном росте зарплат в России

Заработные платы в России растут не только в "номинальном", но и в "реальном" значении, сообщил глава государства Владимир Путин.

"Объективные индикаторы все-таки говорят о том, что уже к середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень", - сказал он, отметив, что показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года.

Далее глава государства связал быстрое восстановление экономики с результатом работы всего делового сообщества и пояснил, что большинство российских предпринимателей проявляет ответственность за свои коллективы, думая "не только о том, как преодолеть текущие вызовы, но и о том, как идти вперед".