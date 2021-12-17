"Спутник V" обеспечит высокий уровень защиты от "омикрона"

Предварительные исследования центра имени Гамалеи показали, что вакцина "Спутник V" обладает высокой вируснейтрализующей активностью от омикрон-штамма, и может обеспечить высокий уровень защиты от него, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

"Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ имени Гамалеи показывает, что "Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон" и, как ожидается, обеспечит сильную защиту от тяжелых случаев и госпитализации", - сказано в сообщении.

В РФПИ отметили, что в отличие от мРНК вакцин "Спутник V" показал в 3-7 раз меньше падение вируснейтрализующей активности.

"Гетерогенное бустирование "Спутником Лайт" является решением для повышения эффективности других вакцин, в том числе против штамма "омикрон", а также увеличения периода действия защиты. Делает иммунный ответ более продолжительным, чем 3 месяца у мРНК", - подчеркнули в ведомстве.