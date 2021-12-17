В России студии в новостройках подорожали на 45% за год

Квадратный метр студий в российских новостройках в III квартале 2021 года подорожал на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 141,7 тыс рублей, сообщили аналитики "Авито Недвижимости", пишут "Известия".

Студии на вторичном рынке за год подорожали на 40% - до 132 тыс рублей за кв м.

Метр в новой однокомнатной квартире за год подорожал на 39% - до 124,8 тыс рублей, на вторичном рынке - на 35%, до 81,4 тыс рублей.

При этом в III квартале 2021 года спрос на малогабаритное жилье вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на вторичном рынке на 47%, на первичном - на 7%.

Объем предложения вырос, при этом в III квартале 2021 года на рынок новостроек вышло на 34% больше студий - это рекордный рост среди всех сегментов.