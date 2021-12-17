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Мальчик из Чечни побил два мировых рекорда по отжиманиям

Мальчик из Чечни побил два мировых рекорда по отжиманиям

Восьмилетний житель Чечни Дени Исмаилов установил два мировых рекорда по отжиманиям.

Мальчик за 6 часов и 43 минуты отжался от пола 12021 раз за один подход. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал сразу два мировых рекорда: наибольшее отжимание от пола за один подход среди восьмилетних мальчиков и абсолютный мировой рекорд по отжиманиям от пола за один подход.

Исмаилов установил рекорды во Дворце молодежи в Грозном. Свидетельство рекордсмена мальчику вручили Станислав Коненко и министр Чечни по делам молодёжи Иса Ибрагимов.

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