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Путин: Россия готова делиться "Спутником-Лайт" с другими странами

Путин: Россия готова делиться &quot;Спутником-Лайт&quot; с другими странами

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны предоставить вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник-Лайт" другим странам для бустерной вакцинации.

Также глава государства сообщил о готовности российских ученых делиться с иностранными коллегами наработками по теме нового штамма коронавируса "омикрон".

Несмотря на то, что, по словам президента, последствия распространения омикрон-штамма пока непонятны, Путин заверил, что вакцина "Спутник V" в борьбе с омикроном работает лучше других препаратов.  

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