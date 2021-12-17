Путин: Россия готова делиться "Спутником-Лайт" с другими странами
Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны предоставить вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник-Лайт" другим странам для бустерной вакцинации.
Также глава государства сообщил о готовности российских ученых делиться с иностранными коллегами наработками по теме нового штамма коронавируса "омикрон".
Несмотря на то, что, по словам президента, последствия распространения омикрон-штамма пока непонятны, Путин заверил, что вакцина "Спутник V" в борьбе с омикроном работает лучше других препаратов.