Известную гадалку убили в Дагестане

Убийцу известной гадалки, которой нанесли 12 ударов ножом, ищут в Махачкале, сообщает Telegram-канал Baza.

Местные жители неоднократно обращались к 56-летней Шовкат Джалаевой с требованием бросить гадания. В 2013 году к ее дому прикрепили соответствующую записку вместе с гранатой.

Отмечается, что тело гадалки обнаружено дома ее мужем 11 декабря. По камерам видеонаблюдения было установлено, что в ее дом проник мужчина среднего роста в черной куртке с капюшоном на голове, когда жертва находилась в магазине. Шовкат вернулась оттуда, а через три минуты из дома выбежал тот же человек и скрылся.

Следствие считает, что убийцами гадалки могли быть один из ее многочисленных клиентов или тот, кто ей угрожал. У нее дома нашли десятки фотографий, с которыми она "работала".