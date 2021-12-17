Вторая нитка "Северного потока - 2" заполняется газом

Оператор проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 сообщил, что 17 декабря началось заполнение газом второй нитки трубопровода.

"Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", - пояснили в компании.

О следующих технических шагах оператор сообщит дополнительно. Отмечается, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.

Накануне глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хомман предупредил, что решения о сертификации оператора "Северный поток-2" не стоит ждать в первой половине 2022 года.