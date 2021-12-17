В Нур-Султане открылась первая круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка

Круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка начала работу в жилом массиве Пригородный в Нур-Султане.

В крытом теплом помещении площадью 7 тыс кв м на ул. Арнасай, 109, представлена продукция производителей из различных регионов страны - Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также от столичных аграриев. Цены на новой ярмарке ниже рыночных.

Говядина на ярмарке продается по 2 тыс тг/кг, конина - по 2,2 тыс тг/кг, казы, жая - по 2,5 тг/кг. Также на ярмарке выходного дня можно приобрести свежую зелень, молочную и бакалейную продукцию, колбасы, рыбу и прочее.

Ярмарка работает по выходным с 8.00 до 17.00.