Россия предложила США отказаться от создания баз в бывшем СССР

Россия предложила США взять на себя обязательство не создавать военные базы на постсоветском пространстве, и не использовать их военную инфраструктуру, говорится в проекте договора о гарантиях безопасности, опубликованного на портале МИД РФ.

"США не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество", - сказано в документе.

В договоре также говорится, что Штаты должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс стран бывшего СССР.

"США принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - гласит статья 4 проекта договора, переданного американской стороне.