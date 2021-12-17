В двух лесничествах КЧР запретили вырубку леса

Правительство Карачаево-Черкесии ввело запрет на вырубку леса в Аксаутском и Марухском лесничествах Зеленчукского района, сообщает министерство природных ресурсов и экологии республики.

"В целях сохранения горных защитных лесов запрет на вырубку введен до 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Исключение составят выборочные санитарные рубки для очистки леса от захламленности, а также вырубки, осуществляемые в случае ликвидации последствий стихийных явлений или выполнения проектов освоения лесов.

Помимо этого, подготовлен проект постановления правительства КЧР о запрете рубки леса еще в Учкуланском и Худесском лесничествах в Карачаевском районе.