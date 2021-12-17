В Махачкале сгорел салон красоты

Пожар вспыхнул в одном из салонов красоты в Махачкале, сообщает пресс-служба МЧС по республике Дагестан.

В ведомстве заявили, что причиной возгорания стал взрыв газообразующей смеси.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 11:18. На момент прибытия пожарных огонь охватил 35 кв. м. Люди были эвакуированы из здания.

Отмечается, что в результате пожара пострадала одна женщина, которую в шоковом состоянии доставили в больницу.

Стоит добавить, что в 11:44 возгорание ликвидировано. По данному факту прокуратура республики организовала проверку.