В Махачкале сгорел салон красоты
Пожар вспыхнул в одном из салонов красоты в Махачкале, сообщает пресс-служба МЧС по республике Дагестан.
В ведомстве заявили, что причиной возгорания стал взрыв газообразующей смеси.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила в 11:18. На момент прибытия пожарных огонь охватил 35 кв. м. Люди были эвакуированы из здания.
Отмечается, что в результате пожара пострадала одна женщина, которую в шоковом состоянии доставили в больницу.
Стоит добавить, что в 11:44 возгорание ликвидировано. По данному факту прокуратура республики организовала проверку.