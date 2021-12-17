Кремль назвал свою главную задачу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что главная задача российских властей – создать комфортные условия для российского и иностранного бизнеса и специалистов.

"основная задача - создавать максимально комфортные условия для работы бизнеса и для работы специалистов и наших, и иностранных", - сказал он.

"Что касается президента, то, вы знаете, он выступает за создание максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов здесь, для иностранных инвесторов, иностранных специалистов", - продолжил Песков, отметив, что для развития этого направления много сил приглаживается и правительством.