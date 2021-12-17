Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%

ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку седьмой раз подряд. Ставка поднялась на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых", - говорится в пресс-релизе регулятора.

"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - отмечается в сообщении.

Регулятор вернул ставку на уровень сентября-октября 2017 года.

В этом году ставка поднималась несколько раз, в последний раз в октябре, до 7,5%.

В начале декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сообщала, что на ближайшем заседании совет будут рассматриваться решения по ставке в диапазоне от сохранения до повышения на 1 процентный пункт.