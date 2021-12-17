Хабиб Нурмагомедов признан главным спортсменом 2021 года

Фонд "Общественное мнение" опубликовал список спортсменов года в России.

Рейтинг возглавил бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, набравший в ходе опроса 3% голосов.

Второе место разделили хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин, нападающий "Зенита" Артем Дзюба, прославленный российский боец Федор Емельяненко (по 2%).

В опросе, который был проведен с 4 по 5 декабря, приняли участие 1,5 тыс респондентов из 53 регионов России.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя он объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне боец одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта Уайт подтвердил, что Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.