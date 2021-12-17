На Кубани пешехода на обочине насмерть сбила иномарка

Ночью 16 декабря в Кавказском районе Краснодарского края под колеса BMW попал мужчина, который шел по краю дороги, в результате пешеход погиб.

По предварительным данным, мужчина был сбит около 01.00 на автодороге Тбилисская - Кропоткин, 33-летний водитель автомобиля BMW 520 сбил пешехода, двигавшегося по обочине в попутном направлении, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

Пешеход погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.