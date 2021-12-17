Первая партия вакцины "Эпиваккорона-Н" выпущена в гражданский оборот

Первые 12 тыс доз вакцины "Эпиваккорона-Н" выпущены в гражданский оборот, сообщили разработчики препарата. Уточняется, что партия предназначена для проведения третьей фазы клинических исследований.

"Впервые официально зарегистрирована первая партия препарата "Эпиваккорона-Н" (Aurora-CoV). Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объемом 12 тыс. доз предназначена для клинических исследований третьей фазы", - приводит сообщение ТАСС.

Разработчики отмечают, что участниками исследования станут 250 добровольцев старше 60 лет.