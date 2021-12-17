Казанский стрелок извинился

Устроивший массовое убийства в гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев принес извинения за свое преступление.

"Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал", - цитирует Галявиева РИА Новости.

Он подчеркнул, что признает свою вину по всем четырем статьям предъявленного обвинения и раскаивается. "Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших", - сказал юноша.

Напомним, 11 мая 19-летний Галявиев устроил в школе №175 взрыв и стрельбу, в результате чего погибли семь детей, учительница и сотрудница школы. Еще 24 человека пострадали.