Год Тигра нужно встречать с мясом и яркой скатертью

Символом нового 2022 года станет Голубой Водяной Тигр, как правильно его встречать, рассказала РИА Новости член экспертного состава Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП Гульшат Осипова.

"Тигр – это хищное животное, а значит главным блюдом на праздничном столе в Новый 2022 год должно быть мясо. Чем больше мясных блюд и закусок будет на праздничном столе – тем лучше. Это может быть баранина, свинина, индейка, гусь, курица, утка", - первым делом отметила Осипова.

Тигру важна эстетика, даже колбасная нарезка на столе должны выглядеть красиво.

Готовить мясо лучше одним большим куском, перед подачей на новогодний стол его следует разрезать на порции. Подойдет для праздничного стола также шашлык или мясо на гриле.

Говядину, рыбу в любом виде, морепродукты, холодец и заливное на этот раз лучше убрать из меню. "Кстати, не подав говядину, мы дадим дань уважения уходящему году - году Быка", - напомнила специалист по этикету.

Хорошим гарниром станут запеченные или тушеные овощи. "Тигру особенно понравится гарнир в желтой и оранжевой цветовой гамме. Для этого нужно в процессе приготовления гарнира использовать шафран и куркуму", - посоветовал эксперт.

Новый 2022 году лучше встречать с умеренным количеством алкоголя - Тигр не любит ни крепкие напитки, ни шипучие вина.

В сервировке стола должны преобладать желтый, оранжевый и белый цвета.

Голубой Водяной Тигр любит минимализм. "При оформлении новогоднего интерьера следует обратить внимание на следующие цвета: голубой, синий, серебристый, песочный, зеленый, белый, золотистый", - перечислила Осипова.