Столтенберг призвал НАТО "готовиться к худшему" в вопросе по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу необходимо "готовиться к худшему" в в отношении ситуации по Украине.

"То, что мы сейчас видим вокруг Украины, это значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия. Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания. Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Болгарии, пишет РИА Новости.

По словам генсека, НАТО очень внимательно следит за действиями России. "Мы увеличили свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением, обмениваемся разведданными и, конечно, продолжаем поддерживать Украину", - отметил Столтенберг.

Он также призвал Альянс быть готовым к защите союзников. "Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряженности, и это, в первую очередь, касается наших членов в регионе, в частности Болгарии", - заключил генсек.