Готов ли Ереван реализовать достигнутые в Брюсселе договоренности

Прошедшая 15 декабря в Брюсселе встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна привлекла внимание международного сообщества в силу того, что состоялась вскоре после армяно-азербайджанского сочинского саммита, позволив скептикам рассматривать миротворческую политику России и ЕС сквозь призму геополитического противостояния.

Брюссельская встреча была организована в рамках саммита "Восточного партнерства" при участии председателя Евросовета Шарля Мишеля, который затем провел отдельные двухсторонние переговоры с каждым из лидеров. Саммит в Брюсселе подтвердил позитивную повестку в послевоенном урегулировании. В очередной раз главы государств обменялись мнениями по вопросам развития транспортного сообщения в регионе, а также реализации оставшихся пунктов Заявления по Карабаху от ноября 2020 года, причем в ходе переговоров не использовалась обвинительная риторика.

Важность подобных встреч, вне зависимости от места и времени их проведения, в том, что они призваны раз за разом подтверждать готовность стран участниц выстраивать послевоенные отношения. Тем не менее при достижении определенных соглашений чаще всего остается непонятным, каким путем их реализовать. Главное достижение встречи заключается в том, что стороны приняли проект Зангезурского коридора, предусматривающего разблокировку транспортного сообщения в регионе. На этом вопросе армянская сторона в течение года неоднократно спекулировала, отвергая предложения азербайджанской стороны. Очевидно не встретив поддержки ни со стороны России, ни со стороны ЕС, Ереван, побоявшись быть обвинением в срыве реализации достигнутых договоренностей, признал необходимость транспортного сообщения между Нахчываном и основной территорией Азербайджана по территории Сюникской области. Функционировать маршрут будет по тому же принципу, что и ныне существующий Лачинский коридор, связывающий Армению с зоной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

Во многом решение Еревана признать важность Зангезурского коридора было продиктовано политической конъюнктурой. Пашинян был вынужден подчеркнуть значение встречи на полях саммита "Восточное" партнерство", чтобы европейские партнеры Армении отметили для себя его заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Интересно, что в Сочи Пашинян воздержался от конкретизации вопроса транспортной деблокады, ограничившись темой подготовки проектного предложения по делимитации и демаркации государственной границы. В Брюсселе армянская сторона попросту не располагала средствами, которые бы могли в очередной раз отвести внимание от непопулярной в Ереване идеи, последовательно продвигавшейся Баку на всех международных площадках.

Итак, Армения признала необходимость Зангезурского коридора, но остается неизвестным, когда и как будет осуществляться разблокировка и будет ли она проведена до или после делимитации границы. Наивно полагать, что Никол Пашинян немедленно оставит за скобками личные интересы и примется реализовывать договоренности. У армянского премьера по-прежнему остается поле для маневра, благодаря внутриполитической ситуации в Армении. В Сюнике на последних региональных выборах одержали победу сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Учитывая, что на юге сильны антипашиняновские настроения, не составит особого труда подогреть интерес радикальных элементов армянской политики к тому, чтобы создать невыполнимые условия для реализации транспортной деблокады. Это позволит Пашиняну ссылаться на напряженную обстановку в регионе, которая якобы не позволяет выполнить взятые им на себя обязательства. На эту мысль наводит тот факт, что армянская власть никак не объясняет общественности важность демаркации границы и открытия коридора по территории Сюникской области. Пашинян ни с кем не консультируется по этим вопросам, давая повод предположить, что по возвращении из Брюсселя он постарается забыть о договоренностях.