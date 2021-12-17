Жителю Волгоградской области вынесли приговор за публичное оправдание терроризма

Южный окружной военный суд осудил жителя Волгоградской области Мурада Дадашева за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что в апреле 2020 года осужденный разместил в интернет-приложении два видеоматериала, содержащие публичное оправдание и пропаганду терроризма. В судебном заседании подсудимый Дадашев виновным себя не признал", - сказано в сообщении.

В органе отметили, что приговор вынесен по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание или пропаганда терроризма"). Дадашев проведет пять лет в колонии общего режима.