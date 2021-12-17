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Жителю Волгоградской области вынесли приговор за публичное оправдание терроризма

Жителю Волгоградской области вынесли приговор за публичное оправдание терроризма

Южный окружной военный суд осудил жителя Волгоградской области Мурада Дадашева за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что в апреле 2020 года осужденный разместил в интернет-приложении два видеоматериала, содержащие публичное оправдание и пропаганду терроризма. В судебном заседании подсудимый Дадашев виновным себя не признал", - сказано в сообщении.

В органе отметили, что приговор вынесен по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание или пропаганда терроризма"). Дадашев проведет пять лет в колонии общего режима.

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