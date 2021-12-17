Пандемия коронавируса в России пошла на спад

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 27,7 тыс случаев заболевания. Ниже 28 тысяч новых заболевших в сутки заболеваемость в России не опускалась с 8 октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 743 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 106 (7,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 755, в Петербурге - 1 984, в Московской области - 1 452. В Краснодарском крае новых случаев 613, в Ставропольском крае - 460, в Крыму - 201, в Дагестане - 154, в Адыгее - 99, в Кабардино-Балкарии - 96, в Ингушетии - 82, в Северной Осетии - 76, в Чечне - 75, в Карачаево-Черкесии - 67.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных в России достигло 10 159 389 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 37 437 россиян, за весь период - 8 914 225 человек.

Умерли за сутки 1 080 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 295 104 человека.