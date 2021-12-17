ЗАГ: В Алматы почтили память жертв Желтоксана

Мэр Алматы, общественные деятели, представители молодежных и желтоксанских организаций и простые граждане приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-й годовщине декабрьских событий 1986 года.

Собравшиеся возложили цветы к монументу "Заря независимости" и почтили память погибших в протесте минутой молчания. Представители духовенства прочитали поминальную молитву, после этого для желтоксановцев был организован ас.

О "Желтоксане" вспомнил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметив, что 35 лет назад молодежь Алматы выступила против диктата союзного центра. По его словам, те события показали стремление казахстанцев к свободе и суверенитету.

"Героизм участников декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности", - написал он.

