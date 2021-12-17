Юный шахматист из Чечни стал чемпионом СКФО

Семилетний Умар Лингур из Грозного стал победителем первенства СКФО по быстрым шахматам, проходившего в Буденновске.

Участниками состязаний стали более 20 детей из каждой республики. Умар Лингур оказался сильнейшим во всех девяти отыгранных партиях.

"Мы рады, что он увлекся этим видом спорта и хочет усиленно заниматься им дальше. Конечно, шахматы, турниры и учебу совмещать будет тяжело", - сказал он, выразив уверенность, что у юного спортсмена "все получится".

Умар увлекся шахматами около года назад и занимался под руководством многократной чемпионки СКФО по шахматам среди женщин, призера чемпионата Европы, чемпионки Кабардино-Балкарской республики Залины Лингур. По словам самого юного шахматиста его цель – стать чемпионом мира.