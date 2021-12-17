Сторонника ИГИЛ задержали в вузе Москвы

Студента МИРЭА - Российского технологического университета задержали в общежитии за вербовку студентов в ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве.

"Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации ИГИЛ, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность", - сказано в сообщении.

По версии следствия, студент, гражданин одной из стран Средней Азии, пропагандировал идеологию ИГИЛ в интернете и призывал к созданию халифата в Ираке и Сирии при помощи войны.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправданию терроризма.