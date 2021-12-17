Названы три главных направления для "вакцинных туров" из России

Чаще всего, россияне, желающие привиться импортной вакциной от коронавируса, отправляются в Хорватию, Сербию или Грецию, сообщают туроператоры.

"В Хорватии вакцинация проводится без предварительной записи однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson или двухкомпонентными Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В Сербии необходимо официальное подтверждение записи на прививку, среди прочих доступна вакцина Sinopharm. Растет спрос и на вакцинные туры в Грецию: посольство этой страны лояльно к выдаче шенгенских мультивиз россиянам", - сообщили эксперты.

Россияне предпочитают делать прививку вакцинами Johnson & Johnson и Pfizer, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

За прививкой также можно отправиться в Болгарию и Германию, указал он.

"Вакцинные туры" интересны тем гражданам, которые часто путешествует за границу ради встречи с семьей или по делам бизнеса.