МИД: Россия отправляет третью партию гумпомощи Афганистану, пока Запад только обещает

В субботу 18 декабря в Афганистан будет отправлена очередная партия российской гуманитарной помощи из продовольствия и медикаментов, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью РИА Новости.

Первую партию помощи Россия направила в Афганистан в ноябре, вторую - в начале декабря. "Скоро пойдет третья поставка гуманитарного груза в Афганистан – 18 декабря. Как раз накануне министерской встречи Организации исламского сотрудничества, три борта привезут очередную партию гуманитарной помощи в Кабул", - рассказал дипломат.

По словам Кабулова, пока Россия помогает населению Афганистана, страны Запада только говорят о помощи.

"Это такой тонкий намек: Запад только говорит о помощи афганцам. Такое ощущение, что западники ждут, когда афганские дети начнут сотнями и тысячами умирать от голода и холода, и тогда они вспомнят, что нужно свои гуманитарные декларации подкреплять делами. А мы поставляем помощь уже сейчас. Будет поставлена еда, мука, медикаменты - то, что нужно простым афганцам. Это сейчас суперзадача", - подчеркнул он.