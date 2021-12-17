МИД Ирана заявил о возобновлении переговоров по СВПД

Заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке состоится в пятницу в столице Австрии Вене, сообщил замглавы МИД Ирана Али Багери, уточнив, что стороны формата возобновят переговоры после перерыва.

Он сообщил о проведении встречи с представителем Евросоюза Энрике Мора, для оценки сложившейся ситуации и обсуждения дальнейших шагов. "Мы добились значительного прогресса на этой неделе. Мы созовем Совместную комиссию сегодня и продолжим переговоры после перерыва в несколько дней", - сообщил дипломат.