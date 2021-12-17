Эпидемиологи: омикрон может привести к шестой волне коронавируса в Грузии

В ближайшее время в Грузии может начаться очередная волна коронавируса на фоне распространения нового штамма, считают эпидемиологи страны.

"Ситуация по-прежнему очень тревожная, и наблюдается рост числа инфицированных. К сожалению, уровень летальности очень высокий. Если будет зафиксирован штамм "омикрон", необходимо еще тщательнее соблюдать регуляции и обязательно сделать прививку, иначе это опять приведет к новой вспышке коронавируса", – отметил врач-терапевт, профессор Мака Булеишвили.

Вспышки коронавируса могут также быть связаны с новогодними праздниками.

Пока в Грузии не выявили ни одного случая омикрона, по прогнозам эпидемиологов, он может появиться в стране к концу декабря - началу января.