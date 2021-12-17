Американцам стало стыдно за Байдена

Президент США Джо Байден снова забыл имя и фамилию руководителя Пентагона Ллойда Остина. Видео его выступления распространилось в Twitter.

Инцидент произошел во время церемонии вручения медалей Почета участникам военных операций в Ираке и Афганистане.

Произнося благодарственную речь, Байден не смог с первого раза произнести имя и фамилию министра обороны США.

"Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра… министра… министра Остина", — сказал он.

Комментаторы отреагировали на новый конфуз американского лидера. Так, пользователь Jason Zorich предложил сыграть в игру "А вот Трамп бы на его месте…?".

"Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?", — возмутилась Elania.

По мнению комментатора под ником Hugo Bezdek, "всей стране стыдно за него"

"Он снова это сделал!", — поразилась Charlie Spiering.