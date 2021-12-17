В ООН по инициативе Азербайджана принята резолюция о равном доступе к вакцинам

На Генассамблее ООН по инициативе Азербайджана и при поддержке 126 стран была принята резолюция о справедливом доступе к вакцинам против коронавирусной инфекции. Сообщение об этом опубликовано в Twitter-аккаунте постоянного представительства Азербайджана при ООН.

"Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, продолжает вести борьбу с COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти республики неоднократно выражали недовольство тем, что богатые страны приобретают вакцины в количестве, превышающем их потребности.