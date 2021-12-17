В ВОЗ рассказали, дает ли комбинация разных вакцин лучшую защиту от коронавируса

По данным ВОЗ, эффективность комбинирования вакцин от коронавируса на основе аденовирусного вектора и мРНК сопоставима или незначительно выше, чем вакцинация одним препаратом.

Исследование показало, что сочетание векторной вакцины ChAdOx1-S (AstraZeneca) и вакцины на мРНК имеет эффективность в пределах 61-91%. Применение только ChAdOx1-S показывает эффективность на уровне 43-89% после введения двух компонентов, только мРНК - 69-90%. В ВОЗ отметили, что вакцинация данными препаратами в более чем 95% случаях предотвратила госпитализацию инфицированных в Канаде, Чили и Испании.

В ВОЗ призывают прививаться от коронавируса, так как вакцины по-прежнему эффективно снижают число тяжелых случаев заболевания и смертности от него.