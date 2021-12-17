Буран закрыл трассу под Алматы

Департамент по ЧС Алматинской области сообщает о закрытии из-за непогоды трассы республиканского значения - участка Ушарал-Достык.

Автодорога закрыта с 11.00 17 декабря из-за сильного бурана и ограниченной видимости. Участок между селами Коктума и Достык (84-184 км) закрыт для всех видов автотранспорта.

"При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях", - напомнили в областном ДЧС.