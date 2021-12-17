ООН проголосовала за резолюцию России против расизма и нацизма - кроме США, ЕС и Украины

Генассамблея ООН большинством голосов одобрила российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма, сообщает представительство РФ при ООН в Twitter.

За резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран. Воздержались от голосования 49 государств, в том числе весь Европейский союз. Против выступили лишь Украина и США.

Резолюция призывает стран принять надлежащие конкретные меры для недопущения "пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений". Авторы документа осуждают инциденты, связанные с пропагандой и героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, документ также требует отказаться от использования использования образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений. Также авторы требуют уничтожить все формы дискриминации всеми возможными средствами.