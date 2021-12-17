Шольц: регулятор ФРГ принимает решение по "Северному потоку - 2" вне политики

Федеральное сетевое агентство ФРГ принимает решения по "Северному потоку - 2", совершенно не руководствуясь политикой, так как это коммерческий проект, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС.

"Что касается "Северного потока - 2", речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод", - сказал он в ночь на пятницу в Брюсселе.

Далее Шольц напомнил, что в настоящее время рассматривается вопрос о его соответствии европейскому законодательству в области энергетики.