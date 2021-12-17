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В Узбекистане появятся частные пункты обмена валют

В Узбекистане появятся частные пункты обмена валют

Власти Узбекистана намерены разрешить в стране частные пункты обмена валют, следует из проекта постановления президента республики, выставленного на общественное обсуждение.

Согласно документу, в будущем году Центробанк, Минфин и Минэкономразвития Узбекистана должны разработать пакет нормативно–правовых документов, регулирующих деятельность частных обменных пунктов.

Открытие частных пунктов обмена валюты позволить пресечь нелегальную торговлю валютой, а также сделать обмен валюты доступным для населения 24/7. Кроме того, решение принято на основе успешного опыта зарубежных стран.

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