Представитель комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт заявил, что признание Крыма частью России отвечает интересам ФРГ.

"В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки. Но нормализация отношений между нашими странами не служит интересам ни США, ни блоку НАТО, поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления", - приводит слова Шмидта РИА Новости.

Депутат отметил, что страны Запада придерживаются в отношении крымского референдума принципа двойной морали: с одной стороны, они признают независимость Косово, а с другой, не хотят отказываются считать Крым территорией РФ.

Шмидт также напомнил, что посещал полуостров вместе со своей делегацией несколько лет назад. "Мы приехали по приглашению крымской стороны и смогли получить независимое мнение. Мы увидели на месте, что это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма", - подчеркнул парламентарий, добавив, что западные государства, считающие себя оплотом демократии, обязаны признать это "демократическое волеизъявление и легитимность данного шага".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин готов вести с Москвой конструктивный диалог, но при этом призвал Россию взять на себя обязательства, которые были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма".