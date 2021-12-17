Страны G7 назвали главной угрозой для человечества омикрон-штамм

Страны "Большой семерки" считают, что самой серьезной угрозой для здоровья человечества быстрые темпы распространения омикрон-штамма коронавируса, следует из сообщения на сайте Министерства здравоохранения Великобритании.

Страны G7 призывают укреплять сотрудничество между государствами и обмениваться опытом и данными для скорейшего поиска решения проблемы. Кроме того, в совместном заявлении стран «Большой семерки» подчеркивается необходимость обеспечения равного доступа населения к прививкам и диагностике заражения.

Омикрон-штамм распространяется значительно быстрее, чем дельта или первоначальный вирус. Он был впервые обнаружен в Африке в конце ноября и проник уже почти в 80 стран мира. На фоне его появления в Великобритании установлен новый рекорд - свыше 88 тыс случаев заражения на сутки. В Минздраве страны ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.