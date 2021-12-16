Страны бывшей Югославии боятся остаться без света

Несколько западно-балканских государств переживают энергетический кризис, а граждане надеются, что отключений электричества и отопления удастся избежать. Balkan Insight пишет, что Косово готовится к неизбежному кризису: всё внимание общественности сосредоточено на попытках электростанций справиться с возросшим потреблением энергии для обогрева домов.

В среду премьер-министр Альбин Курти заявил, что правительство выделит дополнительные средства для импорта энергии, чтобы избежать отключений электричества и роста цен. ”Электроснабжение Косово зависит от импорта. Мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить население энергией и предотвратить скачок цен”, - сказал Курти после того, как Управление по регулированию электроэнергии дало зеленый свет на запрос о пересмотре цен. Скорее всего, населению страны все-таки придется столкнуться с 5-процентным подорожанием.

Правительство призывает потребителей экономить электроэнергию, за что его высмеивают в соцсетях. Министр экономики Артане Ризванолли, например, попросила граждан страны не забывать выключать электроприборы, в том числе и джойстики PlayStation, когда они не используются. ”Новое поколение видео-игр может значительно увеличить объемы потребляемого электричества. Проблема в неявных затратах, когда электроприборы находятся в спящем режиме”, - заявила Ризванолли.

Спрос Косово на энергию обеспечивается в основном за счет угольных электростанций - примерно 97%. Оставшиеся 3% покрываются ветряными электростанциями и ГЭС. На вопрос, чем вы обогреваетесь, премьер-министр Курти дал весьма неожиданный ответ: ”Вчера я вернулся домой очень поздно. И согревался под одеялом”.

Первый снегопад в Сербии, а также проблемы с поставками и качеством угля привели к тому, что десятки тысяч семей по всей стране остались без электричества и отопления. После того как во вторник 136 тыс. пользователей оказались без электричества и две тысячи трансформаторных станций вышли из строя, правительство объявило чрезвычайное положение в девяти муниципалитетах. С тех пор ситуация улучшилась.

Кроме плохой погоды еще одной причиной отключений электричества стало использование угля плохого качества, смешанного с глиной, на ТЭС ТЕНТ А и ТЕНТ Б. В результате несколько блоков электростанций вышли из строя. Министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович подтвердила, что Сербия переживает серьезный энергетический кризис, а энергосистема страны нуждается в значительных и срочных инвестициях: ”Для распределения электроэнергии требуется гораздо больше денег, чтобы мы могли спокойно переживать зиму, а не сталкиваться с ситуацией, когда почти 130 тыс. человек остаются без электричества”.

Объявив чрезвычайное положение в области энергетики в ноябре, Северная Македония выделила € 65 млн для производителей и поставщиков. На следующей неделе Национальная комиссия по регулированию энергетики соберется, чтобы решить вопрос с ценами. Масштабные ограничения использования энергии не вариант, они только усугубят проблемы, думает глава комиссии Марко Бислимовски. ”Если мы введем ограничения, поставщики энергии, работающие на свободном рынке и удовлетворяющие 50% потребностей в электроэнергии, не смогут взимать плату за уже приобретенную электроэнергию, они разорвут с нами контракты, и тогда энергия вместо Македонии будет поставлена в другую страну”, - объяснил Бислимовски.

В ноябре ситуация была критической, но власти, благодаря увеличению поставок угля (страна удовлетворяет спрос на электроэнергию за счет ископаемого топлива), в основном из Косово, решила проблему на какое-то время. На прошлой неделе министр экономики Крешник Бектиши посетил соседнее Косово, откуда он надеется получать еще больше угля в течение зимы.

В Черногории энергетическая ситуация на порядок лучше. 10 декабря электрическая компания страны заявила, что ситуация стабильна, ограничений или внезапного подорожания электроэнергии не предвидится. По данным компании за прошлый год, страна на 97% удовлетворяет внутренний спрос на энергию, в основном за счет угольной электростанции Плевля и двух ГЭС - Пива и Перучица.

Албания - одна из первых стран региона, которая заявила об энергетическом кризисе в начале октября. Зимой ситуация в основном стабилизируется, поскольку производство энергии зависит от уровня воды в реках. По данным Института статистики, в этом году производство электроэнергии увеличилось, но и потери энергосетей тоже возросли. С января по сентябрь производство составило 7,4 млрд кВт/ч, что на 84% больше, чем за тот же период 2020 года.