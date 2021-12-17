Азербайджан стал лидером вакцинации в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии

По данным Азиатского банка развития, в Азербайджане прививку от COVID-19 сделало наибольшее число граждан среди всех стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Около половины 10-миллионного населения государства полностью завершили цикл вакцинации против коронавируса, пишет Сaspian News.

Казахстан (44% населения) и Грузия (32%) заняли соответственно второе и третье место в регионе, за ними следует Таджикистан (25%). Самые слабые уровни вакцинации в Узбекистане (17%), Армении (17%) и в Киргизии (14%). Отчет Азиатского банка развития опирается на проект Оксфордского университета ”Наш мир в данных” (Our World in Data).

Более 4,6 млн жителей Азербайджана, то есть 46% населения страны получили две дозы вакцины против COVID-19 в рамках программы вакцинации, инициированной правительством. Согласно последним данным Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, граждане страны получили более 10,9 млн доз вакцины с января 2021 года, когда была начата массовая вакцинация. Число тех, кто сделал первый укол составляло 5,1 млн человек на 15 декабря. Чуть более 1,2 млн азербайджанцев сделали третью прививку, которая улучшает защитные свойства первых двух.

Добровольная государственная вакцинация будет продолжаться и в 2022 году. Для вакцинации используются такие препараты, как CoronaVac, Vaxzevria (ранее AstraZeneca), ”Спутник V” и Pfizer BioNTech. Вакцина и место вакцинации добровольно определяются гражданами и регистрируются на онлайн-платформе, которая была создана государственным Агентством обязательного медицинского страхования. Те, кто сделал две прививки получают сертификат вакцинации, а те, кто переболел вирусом - сертификат иммунитета.

На 15 декабря всего в стране 607076 человек переболели коронавирусом. 8137 заболевших умерло. На данный момент в Азербайджане 18444 активных коронавирусных пациента.

По данным министерства здравоохранения Азербайджана и представителей Всемирной организации здравоохранения, новый штамм COVID-19 ”омикрон” не был выявлен в стране. Впервые новая разновидность коронавируса была обнаружена 11 ноября в Ботсване и 14 ноября в Южной Африке. ВОЗ получила первые отчеты о штамме 24 ноября.

Исследователи в Южной Африке и по всему миру на данный момент занимаются изучением ”омикрона” с целью определить степень его опасности. ВОЗ еще не предоставила информацию о последствиях заражения новым вариантом, в том числе и о его тяжести по сравнению с более ранним штаммом ”дельта”.

Представители Всемирной организации здоровья предупреждают, что все варианты COVID-19, в том числе ”дельта”, доминирующая на сегодняшний день по всему миру, могут спровоцировать серьезное заболевание или даже привести к летальному исходу, особенно для наиболее уязвимых категорий граждан. Поэтому превентивные меры крайне важны.