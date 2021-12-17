На улицы узбекского Ургенча выйдут метробусы

В узбекском Ургенче в ближайшие годы будет налажено движение нового вида пассажирского транспорта – скоростных автобусов Bus Rapid Transit (BRT) или метробусов, - говорится в распоряжении хокима Хорезмской области.

На разработку стратегии развития транспортной системы Ургенча и создание системы BRT в городе будет направлено 1,2 млрд сумов ($110 тыс), - говорится в документе, передает Podrobno.uz.

Создание выделенных полос для общественного транспорта позволит увеличить эксплуатационную скорость автобусов и маршрутных такси на 25%, что положительно скажется на оказываемых услугах по перевозке пассажиров, а также будет содействовать уменьшению заторов, - уверены эксперты.

Запуск метробусов позволит сократить время ожидания транспорта, уменьшить затраты на топливо и персонал, а также минимизировать вред, наносимый экологии со стороны транспорта.

Напомним, основная особенность BRT – под него выделяют отдельные полосы, а на маршруте используются нестандартные автобусы большой вместимости. Проект подразумевает создание специальных закрытых остановок и другой необходимой инфраструктуры.